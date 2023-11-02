Коробецкий Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1899
Отец: Коробецкий Николай
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Коробецкий Иван Николаевич
Мать ребёнка: Коробецкая Евгения Петровна
Рождение ребёнка
20.04.1925
Дочь: Коробецкая Александра Николаевна
Мать ребёнка: Коробецкая Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно