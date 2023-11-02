Коробецкий Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробецкий Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1899

Отец: Коробецкий Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Коробецкий Иван Николаевич

Мать ребёнка: Коробецкая Евгения Петровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.04.1925

Дочь: Коробецкая Александра Николаевна

Мать ребёнка: Коробецкая Евгения Петровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробецкая Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
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