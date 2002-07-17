Куров Ярослав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куров Ярослав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2002

Отец: не указан

Мать: Курова Ольга Владимировна

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