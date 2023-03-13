Шитова (Лазарева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазаревъ Николай
Бракосочетание
09.11.1907
Муж: Шитовъ Семенъ
Рождение ребёнка
19.03.1909
Сын: Шитовъ Яковъ
Отец ребёнка: Шитовъ Семенъ
Рождение ребёнка
30.10.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Шитовъ Семенъ
Рождение ребёнка
18.02.1914
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Шитовъ Семенъ