Шитова (Лазарева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Лазарева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазаревъ Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1907

Муж: Шитовъ Семенъ

Рождение ребёнка
19.03.1909

Сын: Шитовъ Яковъ

Отец ребёнка: Шитовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Шитовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1914

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Шитовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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