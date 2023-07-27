Икрина (Икрина) Улита Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1921
Дочь: Нина Крысантовна
Отец ребёнка: Икрин Хрисаний (Кирсан) Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Николай Крысантович
Отец ребёнка: Икрин Хрисаний (Кирсан) Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1930