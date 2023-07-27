Икрина (Икрина) Улита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Улита Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1921

Дочь: Нина Крысантовна

Отец ребёнка: Икрин Хрисаний (Кирсан) Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Николай Крысантович

Отец ребёнка: Икрин Хрисаний (Кирсан) Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Хрисаний (Кирсан) Данилович

Смерть
После 1930
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