Галяутдинов Галяутдин Гайнетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галяутдинов Галяутдин Гайнетдинович

Место рождения

Муслюмкино

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: - Гайнетдин Тажетдинович

Мать: - Фатыма Абузаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галяутдинова Шамсикамар Сайфуймулюковна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Хусаинова (Галяуидинова) Бибихадича Галяутдиновна

Мать ребёнка: Галяутдинова Шамсикамар Сайфуймулюковна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Галяутдинов Габдрахман Галяутдинович

Мать ребёнка: Галяутдинова Шамсикамар Сайфуймулюковна

Муслюмкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Галяутдинов Хафиз Галяутдинович

Мать ребёнка: Галяутдинова Шамсикамар Сайфуймулюковна

Муслюмкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Сын: Галяутдинов Валимухаммат Галяутдинович

Мать ребёнка: Галяутдинова Шамсикамар Сайфуймулюковна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Галяутдинов Валиахмат Галяутдинович

Мать ребёнка: Галяутдинова Шамсикамар Сайфуймулюковна

Смерть
Неизвестно

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