Галяутдинов Галяутдин Гайнетдинович
Место рожденияМуслюмкино
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: - Гайнетдин Тажетдинович
Мать: - Фатыма Абузаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
1889
Сын: Галяутдинов Габдрахман Галяутдинович
Мать ребёнка: Галяутдинова Шамсикамар Сайфуймулюковна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Галяутдинов Хафиз Галяутдинович
Мать ребёнка: Галяутдинова Шамсикамар Сайфуймулюковна
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
1908
Сын: Галяутдинов Валиахмат Галяутдинович
Мать ребёнка: Галяутдинова Шамсикамар Сайфуймулюковна
Смерть
Неизвестно