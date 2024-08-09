Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Семен Николаев
Мать: Анна Семенова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1786
Сын: Тихон Иванов
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1796
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1799
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Копылово
Смерть
Неизвестно