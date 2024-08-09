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Иван Семенов

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Семен Николаев

Мать: Анна Семенова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1786

Сын: Тихон Иванов

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1793

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1796

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1799

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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