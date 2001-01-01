Старкина (Забелина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Забелина) Анна Ивановна

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Место рождения

Тбилиси. Грузия

Дата рождения

1923

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси. Грузия
Рождение ребёнка
25.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин ------------------ Васильевич

п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Рождение ребёнка
1952

Сын: Старкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Старкин ------------------ Васильевич

п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Рождение ребёнка
17.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин ------------------ Васильевич

п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин ------------------ Васильевич

Смерть
2001
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
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