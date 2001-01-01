Старкина (Забелина) Анна Ивановна
Место рожденияТбилиси. Грузия
Дата рождения1923
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Тбилиси. Грузия
Рождение ребёнка
25.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин ------------------ Васильевич
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Рождение ребёнка
1952
Сын: Старкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Старкин ------------------ Васильевич
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Рождение ребёнка
17.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин ------------------ Васильевич
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан