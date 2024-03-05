Фомина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Фомин Иван Степанович

Мать: Фомина Александра Корниловна

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