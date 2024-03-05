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Фомина Пелагея Ивановна
Фомина Пелагея Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Пол
Женский
Отец
Фомин Иван Степанович
1885 г.р.
Мать
Фомина Александра Корниловна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Фомин Иван Степанович
Мать:
Фомина Александра Корниловна
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