Курбатова (Сутягина) Агапья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афимья Егорова
Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Наталья Егорова
Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно