Курбатова (Сутягина) Агапья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова (Сутягина) Агапья Дмитриева

Курбатова (Сутягина) Агапья Дмитриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Курбатов Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Курбатов Афонасей Егоров

Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афимья Егорова

Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Наталья Егорова

Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Курбатов Егор Семенов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Егор Семенов

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close