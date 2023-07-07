Воронин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воронина (Сигалаева) Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1967
Дочь: (Воронина) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Воронина (Сигалаева) Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Воронин Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Воронина (Сигалаева) Валентина Владимировна