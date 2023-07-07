Воронин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Василий

Воронин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Антон Васильевич

Мать ребёнка: Воронина (Сигалаева) Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина (Сигалаева) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: (Воронина) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Воронина (Сигалаева) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Воронин Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Воронина (Сигалаева) Валентина Владимировна

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