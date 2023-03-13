Валявинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Валявинъ Сергей
Мать: $111
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Валявина Елена
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1911
Дочь: Валявина Ирина
Мать ребёнка: Валявина Елена
Бракосочетание
29.06.1911
Жена: Валявина Евдокия Кузмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валявина Елена