Валявинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявинъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Валявинъ Сергей

Мать: $111

Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Валявина Елена

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1911

Дочь: Валявина Ирина

Мать ребёнка: Валявина Елена

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
29.06.1911

Жена: Валявина Евдокия Кузмина

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Елена

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