Зарков Виктор Тимовеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1948
Дата смерти02.08.2005
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1948
Отец: Зарков Тимофей Тимофеевич
Мать: Заркова Мария Павловна
Рождение ребёнка
07.02.1968
Сын: Зарков Евгений Викторович
Мать ребёнка: Заркова Валентина Перфирьевна
Рождение ребёнка
09.12.1972
Дочь: Кибзюк Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Заркова Валентина Перфирьевна
Рождение ребёнка
09.12.1972
Мать ребёнка: Заркова Валентина Перфирьевна
Смерть
02.08.2005