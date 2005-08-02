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Зарков Виктор Тимовеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1948

Дата смерти

02.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1948

Отец: Зарков Тимофей Тимофеевич

Мать: Заркова Мария Павловна

Рождение ребёнка
07.02.1968

Сын: Зарков Евгений Викторович

Мать ребёнка: Заркова Валентина Перфирьевна

Рождение ребёнка
09.12.1972

Дочь: Кибзюк Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Заркова Валентина Перфирьевна

Рождение ребёнка
09.12.1972

Сын: Зарков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Заркова Валентина Перфирьевна

Смерть
02.08.2005
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