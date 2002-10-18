Тихолиз (Шерварли) Варвара Григорьевна
Место рожденияУССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Дата рождения14.12.1924
Дата смерти18.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924
Отец: Шерварли Григорий Антонович
Мать: Анна Васильевна
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Образование
С 01.09.1932 по 05.06.1939
Новая Каракуба
средняя школа
Образование
С 01.09.1947 по 04.06.1951
Макеевка
медицинское училище
Бракосочетание
21.11.1953
м.Макіївка, Донецька обл.
Работа или профессия
С 1956 по 1984
Макеевка, Червоногвардейский район
заведующая яслями
Работа или профессия
С 1984 по 1987
Макеевка, Червоногвардейский район
заведующая детской кухней
Работа или профессия
С 1987 по 1989
Макеевка, Червоногвардейский район, больница №5
медицинская сестра больницы №5
Работа или профессия
С 1989
Макеевка, Червоногвардейский район,
пенсионер
Смерть
18.10.2002
м.Макіївка, Донецька обл.
Похороны
Неизвестно
м.Макіївка, Донецька обл.