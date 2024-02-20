Фурсова (Попова) Александра Максимовна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1857
Дата смерти1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Попов Максим
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
13.02.1878
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
11.02.1880
Дочь: Фурсова, Петина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
1880