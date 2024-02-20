Фурсова (Попова) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Попова) Александра Максимовна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Попов Максим

Мать: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
13.02.1878

Муж: Фурсов Андрей Епифанович

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
11.02.1880

Дочь: Фурсова, Петина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
1880
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