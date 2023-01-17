Бибикамал Минуллина
Место рождения
Дата рождения02.07.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1879
Отец: Минулла Тохватуллин
Мать: Сарвижамал
Бракосочетание
11.02.1900
Муж: Ахмедшах
Бракосочетание
31.01.1903
Муж: Жалалетдин
Бракосочетание
18.12.1909
Муж: Минхажетдин
Место жительства
Неизвестно
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)