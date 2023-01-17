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Бибикамал Минуллина

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.07.1879

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Муж

1876 г.р.
1873 г.р.
1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1879

Отец: Минулла Тохватуллин

Мать: Сарвижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.02.1900

Муж: Ахмедшах

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Жалалетдин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.12.1909

Муж: Минхажетдин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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