Кузнецов Артемий Иванович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кузнецова Елизавета Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
приемная дочь
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кузнецов Степан Артемьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Марья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кузнецов Акакий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кузнецов Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Марья
Смерть
Неизвестно