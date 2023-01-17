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Кузнецов Артемий Иванович

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Место рождения

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кузнецов Иван Семенович

Мать: Кузнецова Настасья Никитична

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кузнецова Елизавета Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
приемная дочь
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кузнецов Степан Артемьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Марья

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кузнецов Акакий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кузнецов Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Кунькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Марья

Смерть
Неизвестно
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