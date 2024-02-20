(Пругло) Анастасия Емельяновна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения07.09.1912
Дата смерти18.04.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1912
Отец: Пругло Емельян Родионович
Мать: Пругло Евдокия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
18.04.1922
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое