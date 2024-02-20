(Пругло) Анастасия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пругло) Анастасия Емельяновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

07.09.1912

Дата смерти

18.04.1922

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1912

Отец: Пругло Емельян Родионович

Мать: Пругло Евдокия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
18.04.1922
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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