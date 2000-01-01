Луитпольд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.07.907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
885
Сын: Арнульф злой
Мать ребёнка: Кунигунда швабская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бертольд
Мать ребёнка: Кунигунда швабская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунигунда швабская
Смерть
04.07.907