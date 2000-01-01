Луитпольд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луитпольд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.07.907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

880 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
885

Сын: Арнульф злой

Мать ребёнка: Кунигунда швабская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бертольд

Мать ребёнка: Кунигунда швабская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунигунда швабская

Смерть
04.07.907
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