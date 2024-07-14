Коркин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1895 ст.
Дата смерти1982
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1895 ст.
Отец: Коркин Сергей Фёдорович
Мать: Коркина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Иван Александрович
Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1914
Дочь: Ионина (Коркина) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Коркин Василий Александрович
Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Полякова Марина Александровна
Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Коркин Николай Александрович
Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Кузнецова Анна Александровна
Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна
Смерть
1982