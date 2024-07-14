Коркин Александр Сергеевич 25.08.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоркин Александр Сергеевич

Коркин Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Сорокино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.08.1895 ст.

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1895 ст.

Отец: Коркин Сергей Фёдорович

Мать: Коркина Ирина Андреевна

Сорокино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Иван Александрович

Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна

Сорокино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коркина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
?.12.1914

Дочь: Ионина (Коркина) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна

Сорокино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Коркин Василий Александрович

Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна

Сорокино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Полякова Марина Александровна

Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Коркин Николай Александрович

Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна

Сорокино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Кузнецова Анна Александровна

Мать ребёнка: Коркина Анастасия Михайловна

Сорокино, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.