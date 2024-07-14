Сгибнева Дельва Татьяна Викторовна 28.07.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСгибнева Дельва Татьяна Викторовна

Сгибнева Дельва Татьяна Викторовна

avatar

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

28.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1978

Отец: Дельва Виктор

Мать: не указана

Казахстан
Бракосочетание
23.11.1996

Муж: Сгибнев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
30.12.1997

Сын: Сгибнев Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Сгибнев Сергей Васильевич

п. Дружный Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
31.12.2003

Дочь: Сгибнева Карина Сергеевна

Отец ребёнка: Сгибнев Сергей Васильевич

п. Дружный Варненский район Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.