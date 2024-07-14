Сгибнева Дельва Татьяна Викторовна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения28.07.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1978
Отец: Дельва Виктор
Мать: не указана
Казахстан
Бракосочетание
23.11.1996
Рождение ребёнка
30.12.1997
Сын: Сгибнев Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Сгибнев Сергей Васильевич
п. Дружный Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
31.12.2003
Дочь: Сгибнева Карина Сергеевна
Отец ребёнка: Сгибнев Сергей Васильевич
п. Дружный Варненский район Челябинская область