Палей Матвей (Мотыль) Соломонович (Шлемович)
Место рожденияРоссия Могилевская губ.,Гомельский уезд.,д.Поддобрянка ( Республика Белорусь Гомельская обл.,Гомельский р-н Марковичский с/с д. Поддобрянка )
Дата рождения03.03.1914
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1914
Отец: Палей Соломон Исаакович
Мать: Палей Бася Залмановна
Россия Могилевская губ.,Гомельский уезд.,д.Поддобрянка ( Республика Белорусь Гомельская обл.,Гомельский р-н Марковичский с/с д. Поддобрянка )
Военная служба
С 13.05.1936 по 04.07.1959
Призван Тереховским РВК Гомельской обл.,БССР
Военная награда
07.08.1943
ВС Брянского фронта Приказ № 6/н о награждении орденом «Красной Звезды»
ЦАМО РФ Ф - 33-682526-1504
Военная награда
17.09.1944
ВС 27 А Приказ № 136 о награждении орденом «Отечественной войны» 1 ст.
ЦАМО РФ , шк-65 , ящ-28
Военная награда
13.04.1945
ВС УКАРТ 27 А приказ № 556 о награждении майора-ком.дивизиона медалью «За оборону Кавказа»
ЦАМО РФ , Ф - 381-8417-113
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ ,шк-65, ящ-28
Военная награда
06.11.1947
Указ ПВС СССР о награждении медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РЯ ,шк-65, ящ-28
Военная награда
19.11.1951
Указ ПВС СССР о награждении орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ , шк-65, ящ-28
Военная награда
30.12.1956
Указ ПВС СССР О награждении орденом «Красного знамени»
ЦАМО РФ , шк-65, ящ-28
Военная награда
06.11.1985
Приказ МО СССР об юбилейном награждении орденом «Отечественной войны» 1 ст.
ЦАМО РФ , шк-45, ящ-10
Смерть
После 1985