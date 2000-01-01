Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Адельхиз
Адельхиз
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
740
Дата смерти
788
Пол
Мужской
Отец
Дезидерий
710 г.р.
Мать
Анса
753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
740
Отец:
Дезидерий
Мать:
Анса
Смерть
788
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия