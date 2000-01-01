Адельхиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдельхиз

Адельхиз

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

740

Дата смерти

788

Пол

Мужской

Отец

710 г.р.

Мать

753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
740

Отец: Дезидерий

Мать: Анса

Смерть
788
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