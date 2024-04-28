Агеева (Рябушкина) Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Агеева (Рябушкина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябушкин Иван Не известно

Мать: Рябушкина Не известно Не известнол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Павел Иосифович

Отец ребёнка: Агеев Петр Иосифович

Михайловка, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Илья Петрович

Отец ребёнка: Агеев Петр Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Агеев Петр Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Петр Иосифович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зиборова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Агеев Петр Иосифович

Смерть
Неизвестно

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