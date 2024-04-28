Агеева (Рябушкина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Агеев Петр Иосифович
Михайловка, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Илья Петрович
Отец ребёнка: Агеев Петр Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Агеев Петр Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агеев Петр Иосифович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зиборова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Агеев Петр Иосифович
Смерть
Неизвестно