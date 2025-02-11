(Сураева) Елена Гордеевна
женский, родилась 16.05.1897, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 07.03.1898, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюраев Гордей ВасильевичОколо 1864 г.р.
МатьСюраева (Янгутова) Наталия АнтоновнаОколо 1861 г.р.
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Рождение
16.05.1897
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.03.1898
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область