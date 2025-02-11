(Сураева) Елена Гордеевна 16.05.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сураева) Елена Гордеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.05.1897, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 07.03.1898, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюраев Гордей ВасильевичОколо 1864 г.р.
Мать
Сюраева (Янгутова) Наталия АнтоновнаОколо 1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1897

Отец: Сюраев Гордей Васильевич

Мать: Сюраева (Янгутова) Наталия Антоновна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.03.1898
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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