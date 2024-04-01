Трушников Борис Крест. Д. Афонькиной Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Трушников Степан Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Трушникова Фекла Назарова
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Трушникова Фекла Назарова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Трушникова Фекла Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно