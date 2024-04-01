Трушников Борис Крест. Д. Афонькиной Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Борис Крест. Д. Афонькиной Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
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Рождение
Около 1728

Отец: Трушников Степан Трифонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Трушников Петр Борисов

Мать ребёнка: Трушникова Фекла Назарова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Трушников Сидор Борисов

Мать ребёнка: Трушникова Фекла Назарова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Трушников Зот Борисов

Мать ребёнка: Трушникова Фекла Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Фекла Назарова

Смерть
Неизвестно
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