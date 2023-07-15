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Дарья Васильева

Место рождения

Заполье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Василий Никонов

Мать: не указана

Заполье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванов

Рождение ребёнка
31.03.1857 ст.

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.08.1863 ст.

Дочь: Наталия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.11.1868 ст.

Сын: Филип Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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