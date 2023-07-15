Дарья Васильева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Василий Никонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
31.03.1857 ст.
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
12.08.1863 ст.
Дочь: Наталия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1868 ст.
Сын: Филип Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно