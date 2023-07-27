Икрина (Новопашина) (Новопашина) Палагея Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Новопашин Денис Назарович
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Икрин Иван Семенович
Отец ребёнка: Икрин Семен Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Занина (икрина) Ия Семеновна
Отец ребёнка: Икрин Семен Артемьевич
Смерть
Неизвестно