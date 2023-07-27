Икрина (Новопашина) (Новопашина) Палагея Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашина) (Новопашина) Палагея Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Новопашин Денис Назарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Икрин Иван Семенович

Отец ребёнка: Икрин Семен Артемьевич

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Занина (икрина) Ия Семеновна

Отец ребёнка: Икрин Семен Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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