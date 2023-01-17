Неонилла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонилла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ветошкина Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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