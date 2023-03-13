Лешина (Гудкова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гудковъ Алексѣй
Мать: Гудкова Ульяна
Бракосочетание
22.01.1910
Муж: Лешинъ Леонтий
Рождение ребёнка
01.12.1910
Сын: Лешинъ Николай
Отец ребёнка: Лешинъ Леонтий
Рождение ребёнка
27.06.1912
Сын: Лешинъ Петръ
Отец ребёнка: Лешинъ Леонтий
Рождение ребёнка
14.09.1918
Сын: Лешинъ Константинъ
Отец ребёнка: Лешинъ Леонтий