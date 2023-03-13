Лешина (Гудкова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Гудкова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудковъ Алексѣй

Мать: Гудкова Ульяна

Бракосочетание
22.01.1910

Муж: Лешинъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1910

Сын: Лешинъ Николай

Отец ребёнка: Лешинъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1912

Сын: Лешинъ Петръ

Отец ребёнка: Лешинъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1918

Сын: Лешинъ Константинъ

Отец ребёнка: Лешинъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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