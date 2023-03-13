Офимья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офимья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимъ Петровъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Герасимъ Петровъ

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Герасимъ Петровъ

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ховронья Герасимова

Отец ребёнка: Герасимъ Петровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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