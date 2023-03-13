Офимья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасимъ Петровъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Герасимъ Петровъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Герасимъ Петровъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ховронья Герасимова
Отец ребёнка: Герасимъ Петровъ
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан