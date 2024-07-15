Шарифулла
Место рождения
Дата рождения26.10.1906
Дата смерти08.09.1969
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1906
Отец: Мухамметгали Минлеханович
Мать: Катифа Габделсабировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафифа Лотфулловна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Рахимҗан
Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна
Рождение ребёнка
13.12.1936
Дочь: Суфия
Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Сайма
Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна
Рождение ребёнка
04.11.1941
Дочь: Асия
Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Вагиз
Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна
Рождение ребёнка
14.08.1946
Сын: Рафик
Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна
Рождение ребёнка
21.09.1951
Сын: Рифкат
Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна
Смерть
08.09.1969