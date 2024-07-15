Шарифулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифулла

Место рождения

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.10.1906

Дата смерти

08.09.1969

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

1933 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
1941 г.р.
1946 г.р.
1946 г.р.

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1906

Отец: Мухамметгали Минлеханович

Мать: Катифа Габделсабировна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафифа Лотфулловна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Рахимҗан

Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1936

Дочь: Суфия

Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Сайма

Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1941

Дочь: Асия

Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Сын: Вагиз

Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1946

Сын: Рафик

Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1951

Сын: Рифкат

Мать ребёнка: Сафифа Лотфулловна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.09.1969

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