Башкирова Анисья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти01.08.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1867
Дочь: (Башкирова) Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
25.09.1870
Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
28.02.1873
Сын: Башкиров Василий Антонович
Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1874
Дочь: (Башкирова) Фёкла Антоновна
Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
26.04.1877
Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
16.06.1882
Дочь: (Башкирова) Акулина Антоновна
Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
15.01.1884
Дочь: (Башкирова) Евфимия Антоновна
Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
15.02.1884
Дочь: (Башкирова) Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
01.04.1887
Дочь: Демина (Башкирова) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич
Смерть
01.08.1910
Похороны
02.08.1910