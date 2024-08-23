Башкирова Анисья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова Анисья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

01.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкиров Антон Сергеевич

Рождение ребёнка
06.12.1867

Дочь: (Башкирова) Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1870

Сын: Башкиров Иван Антонович

Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1873

Сын: Башкиров Василий Антонович

Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1874

Дочь: (Башкирова) Фёкла Антоновна

Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1877

Сын: Башкиров Семён Антонович

Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1882

Дочь: (Башкирова) Акулина Антоновна

Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1884

Дочь: (Башкирова) Евфимия Антоновна

Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1884

Дочь: (Башкирова) Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1887

Дочь: Демина (Башкирова) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Башкиров Антон Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
02.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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