Савинов Иван Крест. Д. Налобиной, Сумнинской Вол. Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Савинов Мирон Иванов
Мать ребёнка: Савинова Афимья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Савинова Афимья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савинова Афимья Петрова
Смерть
Неизвестно