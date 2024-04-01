Савинов Иван Крест. Д. Налобиной, Сумнинской Вол. Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Иван Крест. Д. Налобиной, Сумнинской Вол. Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Савинов Мирон Иванов

Мать ребёнка: Савинова Афимья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Савинов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Савинова Афимья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Афимья Петрова

Смерть
Неизвестно
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