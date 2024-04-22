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Беляков Матвей Ильич

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

12.08.1874 ст.

Дата смерти

21.08.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1874 ст.

Отец: Беляков Илья Алексеевич

Мать: Белякова Марья Архиповна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 15.08.1874 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Васильево рядовой солдат Фадуей Иванович Источник: ГАЯО Метрические книги ... Показать все
Смерть
21.08.1874 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 21.08.1874 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 10 дней причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все
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