Беляков Матвей Ильич
Место рождения
Дата рождения12.08.1874 ст.
Дата смерти21.08.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1874 ст.
Отец: Беляков Илья Алексеевич
Мать: Белякова Марья Архиповна
дата крещения - 15.08.1874 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Васильево рядовой солдат Фадуей Иванович Источник: ГАЯО Метрические книги ... Показать все
Смерть
21.08.1874 ст.
дата погребения - 21.08.1874 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 10 дней причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все