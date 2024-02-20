Овечко Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвечко Андрей Яковлевич

Овечко Андрей Яковлевич

Место рождения

Россия Кубанская обл.,Роговской р-н ст.Новоджерелиевская

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Овечко Яков

Мать: Овечко Елена Марковна

Россия Кубанская обл.,Роговской р-н ст.Новоджерелиевская
Военная служба
С 07.07.1941 по ?.06.1943
Призван Тимашевским РВК Краснодарского кр.,РСФСР,пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58977522-562
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечко Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечко Анна Сергеевна

Смерть
?.06.1943
Участник ВОВ, пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close