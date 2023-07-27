Шаламов Яков Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти21.07.1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Шаламов Степан
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Шаламова Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Шаламов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Шаламова Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
04.04.1801
Мать ребёнка: Шаламова Анна Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаламова Анна Афонасьева
Смерть
21.07.1833
Причина смерти: от престарелости