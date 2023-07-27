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Шаламов Яков Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

21.07.1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Шаламов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Шаламов Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Шаламова Анна Афонасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Шаламов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Шаламова Анна Афонасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1801

Сын: Шаламов Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Шаламова Анна Афонасьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова Анна Афонасьева

Смерть
21.07.1833
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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