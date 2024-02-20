Пересичный Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пересичный Филипп
Мать: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с. Каленики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с. Каленики
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2020
, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с. Каленики