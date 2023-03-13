Бурзянцева (Яшнова) Крестинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно