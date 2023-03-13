Бурзянцева (Яшнова) Крестинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Яшнова) Крестинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Егоръ (Георгий)

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Егоръ (Георгий)

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Егоръ (Георгий)

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Егоръ (Георгий)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурзянцевъ Егоръ (Георгий)

Место жительства
Неизвестно
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