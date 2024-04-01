Трушников Егор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Трушников Семен Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Дарья Егорова
Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чусовитина Параскева Егорова
Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно