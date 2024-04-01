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Трушников Егор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Трушников Семен Петров

Мать: Трушникова Федосья Глебова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Дарья Егорова

Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чусовитина Параскева Егорова

Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушников Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Георгиев

Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Евдокия Герасимова

Смерть
Неизвестно
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