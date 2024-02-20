Ковтун Дмитрий Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Ковтун Григорий Романович
Мать: Бут Ирина Николаевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
10.01.1871
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно