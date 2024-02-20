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Ковтун Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Ковтун Григорий Романович

Мать: Бут Ирина Николаевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
10.01.1871

Жена: Ковтун Варвара Михайловна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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