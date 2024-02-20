Фурсова (Глаткова) Татьяна Захаровна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельсктй уезд с.Грошова
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758
Россия Орловская губ.Малоархангельсктй уезд с.Грошова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марфа Авраамовна
Отец ребёнка: Фурсов Авраам Кузьмич
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
До 1772
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Просковья Авраамовна
Отец ребёнка: Фурсов Авраам Кузьмич
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Смерть
Неизвестно