Сычев Павел Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычев Павел Борисович

Сычев Павел Борисович

Место рождения

Россия Курская губ.,Дмитриевский уезд с.Ветки

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Курская губ.,Дмитриевский уезд с.Ветки
Бракосочетание
26.01.1890

Жена: Сычева Мария Дмитриевна

Успенская церковь ст.Ладожской Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия
м/к 1890г.лист № 85,зап.№ 7, Ф - 331-1-45 Архив г.Усть-Лабинска
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close