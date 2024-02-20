Сычев Павел Борисович
Место рожденияРоссия Курская губ.,Дмитриевский уезд с.Ветки
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
26.01.1890
Жена: Сычева Мария Дмитриевна
Успенская церковь ст.Ладожской Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия
м/к 1890г.лист № 85,зап.№ 7, Ф - 331-1-45 Архив г.Усть-Лабинска
Смерть
Неизвестно