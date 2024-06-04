Досайка Видяев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1713
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Видяй
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каракиска ? Дякина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каракиска ? Дякина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каракиска ? Дякина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1713