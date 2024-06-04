Досайка Видяев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДосайка Видяев

Досайка Видяев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1713

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Видяй

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей (Алешка) Досаев

Мать ребёнка: Каракиска ? Дякина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий (Гришка) Досаев

Мать ребёнка: Каракиска ? Дякина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каракиска ? Дякина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1713

Мы используем куки для улучшения работы сайта.