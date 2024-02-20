Бизбиз (Фуното/Фонотов/Баркэт) Кириакия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бизбиз (Фуното/Фонотов/Баркэт) Кириакия Косьмина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1886

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Косьма Евфимович

Мать: Фуното/фонотова/ Екатерина Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
09.09.1902

Муж: Бизбиз Илья Николаевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Бизбиз Степан Ильич

Отец ребёнка: Бизбиз Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Ильинична

Отец ребёнка: Бизбиз Илья Николаевич

Смерть
Неизвестно
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