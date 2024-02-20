Бизбиз (Фуното/Фонотов/Баркэт) Кириакия Косьмина
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
09.09.1902
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Бизбиз Степан Ильич
Отец ребёнка: Бизбиз Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Ильинична
Отец ребёнка: Бизбиз Илья Николаевич
Смерть
Неизвестно