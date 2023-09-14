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Положий Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Положий Семен Деомидович

Мать: ?

Смерть
1815
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