Вельдяев Савва
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Вельдяев Трофим
Мать: Вельдяева Мария
Бракосочетание
17.02.1831
Рождение ребёнка
1832
Сын: Вельдяев Дмитрий
Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Вельдяев Осип
Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Вельдяев Федот
Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна
Смерть
Неизвестно