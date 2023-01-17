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Вельдяев Савва

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Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Вельдяев Трофим

Мать: Вельдяева Мария

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1831

Жена: Вельдяева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Вельдяев Дмитрий

Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Вельдяев Осип

Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Вельдяев Федот

Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Вельдяева Анна Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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