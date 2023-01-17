Колотов Василий -
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Дочь: Колотова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Сын: Колотов Терентий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Колотов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно