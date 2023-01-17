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Колотов Василий -

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Место рождения

Ваховской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ваховской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Дочь: Колотова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Ваховской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Колотов Терентий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ваховской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Колотов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ваховской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Колотов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ваховской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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