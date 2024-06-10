Гунина, Москвина (Сухинина) Агафья Владимировна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГунина, Москвина (Сухинина) Агафья Владимировна

Гунина, Москвина (Сухинина) Агафья Владимировна

Место рождения

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Сухинин Владимир Петров

Мать: Сухинина (Бубенщикова) Акилина Алексеева

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москвина (Москвина) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гунин Иван Петров

Отец ребёнка: Гунин Петр Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гунина (Гунина) Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Гунин Петр Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1888

Дочь: Семёнова (Гунина) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Гунин Петр Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.02.1890

Дочь: Гунина (Гунина) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Гунин Петр Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.02.1890

Сын: Гунин Федор Петров

Отец ребёнка: Гунин Петр Васильев

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.01.1894

Дочь: Москвина (Москвина) Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Москвин Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.03.1896

Дочь: Москвина (Москвина) Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.03.1898

Сын: Москвин Степан Григорьев

Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.05.1899

Дочь: Москвина (Москвина) Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Москвин Иосиф Григорьев

Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.