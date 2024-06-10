Гунина, Москвина (Сухинина) Агафья Владимировна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Москвина (Москвина) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов
Сын: Гунин Иван Петров
Отец ребёнка: Гунин Петр Васильев
Дочь: Гунина (Гунина) Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Гунин Петр Васильев
Дочь: Семёнова (Гунина) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Гунин Петр Васильев
Дочь: Гунина (Гунина) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Гунин Петр Васильев
Сын: Гунин Федор Петров
Отец ребёнка: Гунин Петр Васильев
Дочь: Москвина (Москвина) Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов
Сын: Москвин Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов
Дочь: Москвина (Москвина) Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов
Дочь: Москвина (Москвина) Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Москвин Григорий Иоаннов