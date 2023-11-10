Белолипский Еремей Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипский Еремей Симонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белелюбский Симон Кубасович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1615

Сын: Федосий Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1616

Сын: Никифор Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1619

Сын: Иван Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1621

Сын: Белолипский Григорий Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипский Аким Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолипский Борис Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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