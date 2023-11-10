Белолипский Еремей Симонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белелюбский Симон Кубасович
Рождение ребёнка
1615
Сын: Федосий Еремеевич
Рождение ребёнка
1616
Сын: Никифор Еремеевич
Рождение ребёнка
1619
Сын: Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
1621
Сын: Белолипский Григорий Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипский Аким Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолипский Борис Еремеевич
Смерть
Неизвестно