(Нестерова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нестерова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Виктор

Мать: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: ?

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